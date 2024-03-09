عقيدة راسخة|اللواء عادل العمدة: النصر أو الشهادة جينات في الشعب المصري.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العاليا والإستراتسجية ، إن أرواح الشهداء وتخليد ذكراهم هي التي أوجدتنا، مُتابعًا: "لولاهم ما كنّا هنا".

وتابع "العمدة"، خلال لقائه لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن البطولات عبر التاريخ تؤكد أن أغلى ما يمكن أن يقدمه إنسان هي روحه فقد قدّموا أرواحهم طواعية للوطن .

وأردف: النصر أو الشهادة جينات في الشعب المصري وهي عقيدة راسخة في الشعب .

وعلى صعيد آخر أكد اللواء عادل العمدة: مصر لم تغلق معبر رفح ولا مرة واحدة، بل أصلحت الطريق في الجانب الفلسطيني أربع مرات.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/qIrVmSFatc/?mibextid=v7YzmG