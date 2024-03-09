أرملة الشهيد العميد أحمد عبدالمحسن : فخورة بحديث ابني أمام الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، إنّها سعيدة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم زوجها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.

وأضافت "عبدالله"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "ابني محمد تحدث عن والده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعوري لا يوصف، انا سعيد ة بابني وأنه قوي وفخور بوالده، لكني شعرت أيضا بالحزن على حياتي".

تحديات

وتابعت: "لديّ محمد وهو أصغر أبنائي، ومؤمن وملك، وأي زوجة ضابط تواجه تحديات منذ بداية الزواج، وعندما كان على قيد الحياة كانت حياتنا صعبة جدا، فقد كنت أمارس دور الأب والأم واتخذ القرارات بمفردي في ظل غيابه، كما عشت حياة صعبة في القلق، عشت فترة كبيرة من حياتي أتابع شريط الاخبار عن كثب".

