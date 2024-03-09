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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هبة جلال: شعور المصريين بالأمان لم يحدث دون ثمن

الاعلامية هبة جلال
الاعلامية هبة جلال

قالت الإعلامية هبة جلال، إنه من أجل مصر يهون كل شيء وكل نفيس يبذل وكل غالي يرخص ثمنه، موضحةً: "الأم تمنح مصر ابنها الذي تعبت في تربيته سنوات طويلة، وكذلك تمنح السيدة زوجها لمصر بكل طيب خاطر، وكذلك الأبناء".

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة شهدنا قصصا وحكايات كثيرة لأولاد وبنات فقدوا آباءهم في سن صغيرة جدا مقابل شيء واحد فقط وهو بقاء الوطن".


وتابعت: "اليوم، يمكننا ان نشعر بقيمة الأمن والأمان وأن نستشعر ما حدث في البلد على مدار السنين الماضية، فمنذ عام 2010 وما تلاها من سنوات كانت لدى الدولة المصرية تحديات خطيرة جدا، ولم يكن أحد منا يستطيع النوم دون قلق بسبب الأحداث الصعبة والتفجيرات والقنابل والقذائف، أما اليوم، فلم نعد قلقين بخصوص الحالة الأمنية مهما كانت التحديات والصعاب، أبناؤنا في المدارس، ولكن ذلك لم يحدث دون ثمن".

الامن والأمان

وواصلت: "شعور الأمن والأمان الذي ننعم به اليوم كان ثمنه غاليا جدا، وكان نتيجة تضحيات كبيرة جدا قدمها مصريون، سيدات ورجال وأطفال، قدموا تضحيات كبيرة مقابل شعور مصر ومواطنيها بالأمن والأمان".
 

الإعلامية هبة جلال الأمن والأمان الدولة المصرية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الندوة التثقيفية برنامج الخلاصة قناة المحور

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