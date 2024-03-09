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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل استعددت لاستقبال رمضان؟.. 11 مارس موعد غرة الشهر

صدى البلد

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي، ستوافق فلكيا، بعد غد الاثنين 11 مارس 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. وأن غدا الأحد الموافق 29 شعبان هو المتمم للشهر.

11 مارس موعد غرة الشهر

وأوضح القاضي أن هلال رمضان الجديد، سيبقى لمدة 12 دقيقة، بعد غروب شمس يوم غد الأحد، 10 مارس، (يوم الرؤية) في مكة المكرمة، وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى لمدد تتراوح بين (13 – 15 دقيقة).

وأشار رئيس المعهد، إلى أن دار الإفتاء ستقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم غدٍ الأحد.

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هل استعددت لاستقبال رمضان؟.. 11 مارس موعد غرة الشهر

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