لميس الحديدى لجمهور الأبيض: بلاش دور الضحية.. الزمالك لم يستحق الفوز

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تتوّيج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء ، الجمعة، قائلة : "مبروك للنادي الاهلي على الفوز للمرة 39 في مباراة تاريخية وتنظيم عظيم وجمهور عظيم'.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON قائلة : مستوى المباراة أقل من المتوسط من كلا الفريقين ولكن الزمالك كان أفضل في الشوط الاول لكن على اية حال لايجب أن نكون سعداء بهذا المستوى المتواضع لكلا الفريقين.

وردا على ما يردده جماهير الزمالك أن الاهلي إعتاد أن يربح بالحظ قالت الحديث أن الاهلي يفوز بالحظ وأن الزمالك غير محظوظ غير حقيقي لان الفوز له اسباب لان الفرق الكبرى تعرف كيف تخطف الفوز.

وحول تشكيك جماهير الزمالك في هدف إمام عاشور والزعم أنه تسلل ردت قائلة : " فيه تشكيك في جون إمام عاشور و جماهير الزمالك بتقول تسلل لكن هل جون أفشة كان تسلل أيضا وهي القاضية ممكن رغم أن الحكم صعب جدا "فإذا كان الجون الاول تسلل رغم أن var اجنبي ..إزاي هيبقى تسلل الفرق الكبرى تعرف كيف تفوز والاهلي فريق كبير.

لم يستحق الفوز

تابعت متسائلة: السؤال الاهم هل كان الزمالك يستحق الفوز بالتأكيد لا صحيح الزمالك كان لديه إستحواذ أكثر في الشوط الاول ودرجة وصوله للمرمى لكنه لم يستفد من الفرص وسط عدم قدرة على التهديف كل هذه الامور تجعلكم لاتستحقون الفوز.

واردفت: بلاش إحساس الضحية الدائم عند جماهير الزمالك نشوف إزاي نتحسن ونكسب المرة الجاية وأنتوا غلبتوا الاهلي أخر ثلاث نهائيات في الكاس والاهلي بيعرف يخلص الماتش ويقتنص الفوز.