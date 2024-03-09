ياسر جلال عن مسلسل جودر: الأجيال الجديدة متعرفش حاجة عن حكايات ألف ليلة وليلة|فيديو

علق الفنان ياسر جلال أن دوره في مسلسل جودر المكون من 15 حلقة ويذاع في النصف الثاني من رمضان قائلاً: "تميز إخراج العمل يعود لتوفير أفضل العناصر جيث أن شركة الانتاج استعانت ب 200 موظف لعمل الجرافيك.

وتابع ياسر جلال خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المسلسل متميز بداية من النص ونهاية بالإنتاج والمخرج.

الدقة المتناهية



وأكمل ياسر جلال: مكنتش متوقع أن تصوير العمل يخرج بهذه الدقة المتناهية خاصة أن هناك جيلا جديدا لا يعرف شيئاً عن مسلسل ألف ليلة وليلة “حكايات شهرزاد وشهريار”