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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام حجاج : "صدفة" مسلسل متميز يجمع بين التراجيدي وكوميديا الموقف

ريهام حجاج
ريهام حجاج

قالت الفنانة ريهام حجاج إن دورها في مسلسل "صدفة " ينتمي لنوعية "لايت كوميدي" وأنها  منذ فترة لم تقدم هذه النوعية.


وتابعت ريهام حجاج خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON قائلة:  بقالي فترة طويلة مقدمتش اللون ده لكن إن شاء الله يبقى حاجة حلوة ومحترمة ويعجب الناس" .

لغة جسد


وأكملت: صدفة شخصية مختلفة ولها لغة جسد مختلفة العمل يمس الجيل الجديد ونتحدث عن مشاكلهم وقضاياهم  في شكل لايت كوميدي  مقترن بتراجيدي وكوميديا موقف.

وأشارت إلى أن لها سابقة في تلك النوعية من الاعمال في " بنات سوبر مان " و" رغدة  متوحشة  و" يوم مالوش لازمة ".

الفنانة ريهام حجاج بنات سوبر مان برنامج كلمة أخيرة رغدة متوحشة ريهام حجاج

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