حسن الرداد: أنهينا تصوير 90% من مسلسل محارب

كشف الفنان حسن الرداد عن آخر تفاصيل مسلسل "محارب" الذي يعرض في السباق الرمضاني 2024 ويقدم فيه شخصية " عزيز محارب".



وتابع حسن الرداد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " لسه بنصور وهنكمل تصوير في رمضان خلصنا 90% من العمل وهناخد أسبوع من رمضان علشان نكمل الباقي".

وأكمل : عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط الي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى "شبحنة " مش كله لازم يكسر ويضرب وبدراعه.



مردفا: انا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عاد ي بنقابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج الي بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها.

المواطن البسيط

وواصل: في الفترة الاخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه "عم الشبحنة في العالم"وبقت الطبيعي والسائد أني اجيب فئة أو شخصيات من دماغ البني أدمين وأحطه مكان شريحة اخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي ".