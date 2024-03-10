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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضوى الشربيني تبكي بشدة على الهواء.. اعرف السبب

صدى البلد

ودعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بالدموع، وبدت متأثرة أثناء وداع فريق برنامج "هي وبس" في آخر حلقاتها قبل شهر رمضان الكريم .

وقال رضوي الشربيني : شهر رمضان ممكن يغير حياة انسان ودا انا شوفتة بنفسي ، ادعي بكل الي نفسك فيه، ادعي ربنا يعوضك من انسان وجعك و حياة جديدة، لأنه شهر المعجزات. 

وأضافت :  لو حد ظلمك أو وجعك ادعي حقك يرجع في الشهر دا و هيستجيب.

واختتمت حديثها برسالة لكل أمراة:  هتوحشيني وبحبك ولو ليا العمر اشوفكم في الموسم التاسع من هي وبس بإذن الله .

وكانت قد وجهت رضوى الشربيني تهنئة قلبية لكل مرأة في العالم قائلة: "كل واحدة فينا عندها حكاية وعايشة بأكثر من رواية تجيبها الأيام وتوديها، توجعها الظروف وتصدمها المواقف، تقع وتقوم وتعيش وتعافر بس في النهاية تتقن وتبدع ورغم الخلاف والإختلاف ما بينا لكن في الآخر الست هي الست طيبة وحنينة وقوية وصبورة، كل سنة وكل ست طيبة ... كل سنه واحنا القوة الناعمة".

رضوي الشربيني أزمات رضوى الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني

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