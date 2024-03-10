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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعلامي شهير عن مارسيل كولر: فرصة يضرب تصريحين حراقين وقصف جبهات

صدى البلد

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمدير الفني لفريق الأهلي مارسل كولر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب ابراهيم عبد الجواد: أنا بحترم الراجل ده جدا .. تختلف او تتفق مع تصريحاته من الناحية الفنية لكن عمري ما شوفته اختار سكة التصريحات الحراقة وقصف الجبهات مع انه كسبان البطولة وكسبان الزمالك ٤ مرات متتالية .. يعني فرصة ذهبية يضرب تصريحين حراقين ومين قده .. بس دائماً بيتكلم عن الزمالك بمنتهي الاحترام .. دي الناس الكبيرة المحترمة اللي تستاهل التحية.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

كولر إبراهيم عبد الجواد - الأهلي ببطولة كأس مصر

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