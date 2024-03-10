بعد شهر من توليه الرئاسة.. مظاهرات احتجاجية على خطة الرئيس الأرجنتيني الاقتصادية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، يواجه الرئيس اليميني خافيير ميلي، بعد شهر واحد فقط على توليه منصبه في الأرجنتين، احتجاجات واسعة، خرجت في مختلف أنحاء البلاد رفضًا لقراره الذي يستهدف النقابات وكذلك مقترحاته لإصلاح الاقتصاد والعمل.



ونظمت أكبر نقابة عمالية في الأرجنتين، والمعروفة باسم CGT، الإضراب يوم الأربعاء وانضمت إليها نقابات أخرى.

وخرج الأرجنتيون إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، وانضم إليهم أيضًا منظمات اجتماعية ومعارضون سياسيون، بمن فيهم أعضاء الحزب البيروني الذي حكم البلاد لعقود.

كما نظمت المجموعات النقابية الداعمة للإضراب احتجاجات خارج سفارات الأرجنتين، في عاصمة كولومبيا، بوغوتا، وليما عاصمة البيرو، على الرغم من أن تلك المظاهرات كانت أصغر.