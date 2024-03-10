عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شهر من توليه الرئاسة.. مظاهرات احتجاجية على خطة الرئيس الأرجنتيني الاقتصادية

تظاهرات بالأرجنتين
تظاهرات بالأرجنتين

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، يواجه الرئيس اليميني خافيير ميلي، بعد شهر واحد فقط على توليه منصبه في الأرجنتين، احتجاجات واسعة، خرجت في مختلف أنحاء البلاد رفضًا لقراره الذي يستهدف النقابات وكذلك مقترحاته لإصلاح الاقتصاد والعمل.
 

ونظمت أكبر نقابة عمالية في الأرجنتين، والمعروفة باسم CGT، الإضراب يوم الأربعاء وانضمت إليها نقابات أخرى.

وخرج الأرجنتيون إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، وانضم إليهم أيضًا منظمات اجتماعية ومعارضون سياسيون، بمن فيهم أعضاء الحزب البيروني الذي حكم البلاد لعقود.

كما نظمت المجموعات النقابية الداعمة للإضراب احتجاجات خارج سفارات الأرجنتين، في عاصمة كولومبيا، بوغوتا، وليما عاصمة البيرو، على الرغم من أن تلك المظاهرات كانت أصغر.

خافيير ميلي الأرجنتين احتجاجات الاقتصاد الحزب البيروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

خالد الغندور ينتقد أداء ثلاثي الأهلي بنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

بايدن: ضرر نتنياهو أكثر من نفعه والعمل في رفح خط أحمر

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

دعاء آخر يوم من شعبان .. اغتنمه بـ 10 كلمات قبل المغرب

أهم الأخبار.. مفاجأة صادمة عن طقس أول رمضان.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات الاحتلال العنيفة على مناطق متفرقة من غزة

مفاجأة في عدد ساعات صيام أول ايام رمضان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت 30 سنة.. شاهد إلهام شاهين بملامح شبابية تثير الجدل بالفيسبوك

الخوف من الفشل.. أسباب تجعل الرجل يتمسك بالعزوبية

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ