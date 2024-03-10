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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة من التعليم لطلاب المدارس الفنية في رمضان.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لطلاب مدارس التعليم الفني، حيث أكدت رسميا استمرار قناة مصر للتعليم الفني في عرض البرامج التعليمية لطلاب التعليم الفني خلال شهر رمضان الكريم.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن  مواعيد خريطة عرض البرامج التعليمية لطلاب التعليم الفني على قناة مصر للتعليم الفنى خلال أول أسبوع في رمضان من السبت 09 مارس 2022 الى الجمعة 15 مارس 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة  البرامج التعليمية لطلاب التعليم الفني على قناة مصر للتعليم الفنى على تردد القناة 10777 افقي .

جدول برامج قناة مصر للتعليم الفني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمامها بتطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين للتعليم الفني، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا.

 

كما شددت وزارة التربية التعليم على تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص .

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