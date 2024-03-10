فوز فريقين بهندسة القاهرة فى مسابقة منتدى المتوسط السابع بجامعة فلورنسا بإيطاليا

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريقين من طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة خلال مشاركتهم في منتدى المتوسط السابع the 7th Mediterranean Green Forum 2024، والذي عقد بجامعة فلورنسا بإيطاليا خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير 2024.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى في مقرر دراسات تخصصية في البيئة، وبالجائزة الثانية (مشاركة) من طلاب الدراسات العليا بالقسم في مقرر دراسات تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة في المباني، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان في كل أعمال أبنائها، وإحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات العالمية، ودعم المشروعات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن جوائز منتدى المتوسط السابع تم الإعلان عنها يوم 16 فبراير 2024 بإيطاليا، وبلغت قيمة الجائزة الأولى 1000 يورو، والجائزة الثانية 500 يورو، مؤكدًا أن فريقي كلية الهندسة الفائزين حصلا على التشجيع والدعم الكامل من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ومن إدارة الكلية وتمكنا من تحقيق الفوز المشرف لمصر والجامعة.

ولفت الدكتور محسن أبو النجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على فرق طلاب هندسة القاهرة، أن المنتدى ضم مشاركين من دول أوروبية وعربية، موضحًا أن الفريق الأول ضم الطلاب (رادة عصام - أحمد عزب - أشرقت محمد - إسلام ايمن)، وضم الفريق الثاني مجموعة من طلاب الدراسات العليا بالقسم وهم (شهد درغام - نورين كرار - شاهندا حجاجي - آية هدهود - محمد ربيع).

وأوضح أن الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى قد نافسوا 18 مجموعة تضم 72 طالبا وطالبة ممثلين لدول عربية وأوروبية من إيطاليا، وأسبانيا، وتركيا، والأردن، والمغرب، وتونس ومصر، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم قامت بتقييم المشروعات المشاركة بنظام التصويت من جميع الحضور (voting)، وبمشاركة 180 من الأساتذة، وأساتذة مشاركين، وأساتذة مساعدين، وباحثين وطلاب دكتوراه وماجستير يمثلون 23 جامعة أوروبية وعربية، وخبراء من الصناعة ورئيس جمعية المعماريين الإيطاليين.

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