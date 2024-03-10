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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيرس بروسنان يكشف عن رأيه في تقديم كيليان مورفى جيمس بوند

بيرس بروسنان وكيليان
بيرس بروسنان وكيليان مورفى

أكد النجم العالمى بيرس بروسنان على أن النجم العالمى كيليان مورفى  يقدم دور جيمس بوند ببراعة شديدة.

 وذلك خلال حديثه على هامش حفل توزيع جوائز أوسكار وايلد السنوى فى لوس أنجلوس.

 وقال بروسنان لبي بي سي : إن مورفى قادر على تقديم شخصية جيمس بوند في الخدمة السرية لصاحب الجلالة ببراعة شديدة.

وكان قرر بيرس بروسنان الإتجاه لعالم هوليوود حيث انه في أوائل الثمانينيات ظهر بروسنان بأدوار مختلفة في مسلسلات تلفزيونية مثل The Professionals و The Manions of America و في عام 1982 لعب بروسنان دور روبرت غولد شاو الثاني في المسلسل التلفزيوني القصير Masterpiece Theatre: Nancy Astor و ترشح عن هذا الدور لجائزة الغولدن غلوب عام 1985 لأفضل ممثل مساعد , وفي عام 1982 انطلقت شعبية بيرس بروسنان في الولايات المتحدة لعب دور البطولة المناسب بشكل صارم في مسلسل Remington Steele , وشاركته في البطولة ستيفاني زيمباليست . وفي عام 1986 عرض على بروسنان دور جيمس بوند قبل إكمال سلسلة Remington Steele .

ولكن تغير مساره الفني بعدما جسد شخصية جيمس بوند في العديد من الأفلام الأمريكية أبرزها فيلم Golden eye .

أوسكار وايلد بيرس بروسنان جيمس بوند كيليان مورفي الفنان بيرس بروسنان

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