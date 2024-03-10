مفاجآة سارة| الإعلان عن مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة بالتعليم قريباً

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز يستعد لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا .

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه جاري الاستعداد أيضا لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لإستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الاولى.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يناشد الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل .

وطالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق .

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):

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