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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشييع جثامين 35 شهيدا ارتقوا في خان يونس خلال الليلة الماضية.. صور

تشييع جثامين الشهداء
تشييع جثامين الشهداء

نشرت وكالة “صفا” الفلسطينية صور تشييع جثامين 35 شهيداً ارتقوا بفعل القصف الإسرائيلي على وسط القطاع وخان يونس منذ الليلة الماضية.


ويوميا يسقط عشرات الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

كذلك استشهد ما لا يقل عن 13 امرأة وطفلًا – من بينهم طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر – بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، حيث كان 21 نازحًا فلسطينيًا يحتمون من القصف.

وقال جد أحد الأطفال الشهداء إنه الرجل الوحيد الذي نجا من القصف.

وأضاف: “لا توجد منطقة آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة”. 

وتابع: "ليس هناك بوصة واحدة آمنة. الإسرائيليون يكذبون. نحن جميعا مدنيون، وكان جميع الشهداء من النساء والأطفال".

واستشهد في غزة منذ أكتوبر الماضي 30960 شهيدا، هذا علاوة على أكثر من 70 ألف مصاب.

 

أكتوبر أكتوبر الماضي أطفال العدوان الإسرائيلي المتواصل القصف الإسرائيلي تشييع جثامين خانيونس

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