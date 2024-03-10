محافظ القليوبية يفتتح عددا من معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلنت محافظة القليوبية عن افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمدن وأحياء المحافظة وذلك فى اطار الإستعدادات لشهر رمضان المبارك.



وأشارت المحافظة إلى أن هذه المعارض تنظمها الغرفة التجارية بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين، ويتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



في سياق مسبق افتتح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية معرض "أهلا رمضان"، في قرية كفر عليم بالقناطر الخيرية، وذلك بحضور ياسمين نسيم مدير إدارة القناطر الخيرية ومعروف شافعي منسق عام بإدارة تموين القناطر.



وأكد وكيل وزارة التموين أن افتتاح المعارض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.



وأوضح عبد الله أن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.