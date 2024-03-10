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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بداية تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمولات خلال رمضان 2024

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

يبدأ اليوم، الأحد، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات في شهر رمضان 2024 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

المواعيد الجديدة لغلق المحال في رمضان 2024

وأصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، - القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على أنه: “استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة 2 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود”.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القرار نص في مادته الثانية على أنه: "لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد شهر رمضان.

وناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

المواعيد الجديدة غلق المحال التجارية رمضان 2024 التنمية المحلية تراخيص المحال العامة

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