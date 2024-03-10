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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصاد معرض ليب 2024 بالسعودية.. CIT تتعاون مع غرفة الرياض

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – راعي الصناعة الرقمية، عن حصاد المشاركة فى معرض “ليب 2024” بالسعودية بجناح مصرى ضم 21 شركة متخصصة فى تقديم حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات معرض ومؤتمر “ليب”، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة خلال فترة الحدث.

وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة الرياض، والاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة، وتنفيذ لقاءات تشبيكية خلال الفترة القادمة فى كل من مصر  والرياض لتحقيق التعاون والتكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيراتها السعودية.

هذا وقد تم تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الرسمية مع الوفود العربية المشاركة مثل وفد البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى لقاءات جمعت الشركات المصرية مع عدة أطراف وعملاء دوليين، والذي من شأنه تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج، كذلك تم توقيع 8 اتفاقيات تعاون وشراكات مع شركات دولية و2 شراكة بين الشركات المصرية.

شركة كلاودسوفت 5 مع كل من شركة ادراك السعودية وشركة Gulf Future Business البحرانية.

كما قامت شركة ديجيتال بلانتس بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة KeyTime السعودية.

كما وقعت شركة WAVZ مع الشركة السعودى AZM.

هذا وقد وقعت شركة Intercom enterprise عددا من الشراكات مع كل من شركة Software AG الألمانية، كما تم الاتفاق على التعاون المشترك مع شركات أخرى مثل شركة SBM وشركة MDS وشركة جيزة العربية، إحدى شركات Solutions by STC.

وعلى صعيد التعاون المشترك بين الشركات المشاركة، قام عدد من الشركات بتوقيع شراكات، ومنها شركة إشفاء مع EdgeCom وشركة ديجيتال بلانتس مع شركة ITZAIN.

كما تم عقد لقاءت مع بعض الجهات العربية لتقديم خدمات واستشارات متبادلة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات الناشئة.

 

الصناعة الرقمية معرض ليب 2024

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