عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يصدق على 5780 حالة تصالح بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

صدق اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 15 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء “نموذج 10”، وذلك خلال عرض مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 578 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء باستكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

المحافظ يصدق

IMG-20240310-WA0047
IMG-20240310-WA0047
جنوب سيناء فودة قرارات تصالح طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

مدحت شلبي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن موديست

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: ندشن مشروعات في مختلف المجالات.. وأولوية التشغيل للمواطن السيناوي

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

ترشيحاتنا

محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد.. تفاصيل

صدمة جديدة للزمالك.. تطورات إصابة أحمد سيد زيزو

5 ملايين دولار .. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة |ما القصة؟

22 مليون جنيه.. الداخلية تصدم تجار الدولار من جديد

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

هل وضع العطر وتذوق الطعام من مبطلات الصيام؟ أزهري يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار موفرة غير تقليدية.. منيو السحور لسفرة رمضان

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

قصير وضيق|فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها بباريس يثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

فيديو

لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ