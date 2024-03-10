مدارس أسيوط تستقبل أنشطة توعوية متنوعة من قصور الثقافة

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وفي السياق أقام قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مُر محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس" أوضحت خلالها راندا هيكل مفهوم الثقة بالنفس، مقدمة عدة نصائح لزيادة الثقة وخاصة عند الأطفال.

وشهدت مدرسة مهران خلاف الإعدادية للبنات محاضرة بعنوان "الصحة النفسية للطفل" تحدثت خلالها غادة فتحي عن أهمية دعم الصحة النفسية لدى الطفل منذ الصغر من أجل تنشئته تنشئة سوية.

كما شهدت المدرسة الثانوية المشتركة لقاء نظمته مكتبة الطفل والشباب بعنوان "المشكلات النفسية والاجتماعية في فترة المراهقة"، استعرضت فيه د. أسماء عبد الراضي المشكلات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأبناء خلال فترة المراهقة، وكيفية التعامل معها.

وفي مدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة، أقيمت محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدثت خلالها إيمان محيي الدين عن دور الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة، مؤكدة على ضرورة تهيئتهم واكتشاف مهاراتهم لدمجهم في المجتمع بشكل فعّال.

فيما شهدت مدرسة محمود مصطفى يونس الثانوية للبنات محاضرة بعنوان "تكنولوجيا المعلومات وإدمان الإنترنت" تحدثت خلالها د. منى صلاح عن أساسيات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، موضحة الآثار السلبية التي تعود على الفرد نتيجة الإفراط في الاستخدام.



وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء بعنوان "إنجازات الدولة المصرية" بالمدرسة الثانوية المشتركة، تحدث خلاله د.مصطفى عثمان، عن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة وحققت نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي رغم الصعوبات التي واجهها في الأعوام الماضية في ظل تدعيات أزمة "كورونا".

من ناحية أخرى أعدت مكتبة المنفلوطي العامة لقاء بعنوان "الآثار الإسلامية والقبطية بأسيوط" بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات، قدمت خلاله د. أميمة عبد الله باحث بالآثار المصرية، شرحا مفصلا عن أهم الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة، من أهمها مقابر مير، مقابر قصير العمارنة، ومقابر الهمامية الأثرية بمدينة البداري، دير المحرق، المشيد على سفح الجبل ويضم كل من الحصن الأثري المؤلف من ثلاثة طوابق، وكنيسة مار جرجس وكنيسة السيدة العذراء.

في شأن آخر عقد قصر ثقافة الغنايم محاضرة بعنوان "كيفية الوقاية من أمراض الشتاء" أوضحت خلالها ابتسام صلاح أسباب تعرض الجسم لأمراض الشتاء ومنها ضعف الجهاز المناعي واتباع نظام غذائي غير صحي، وتناول المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب، واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة تناول الغذاء الصحي واتباع العادات السليمة للوقاية من الفيروسات وخاصة الأنفلونزا ونزلات البرد.