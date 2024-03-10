استطلاع: 75% من الإسرائيليين يؤيدون عملية عسكرية في رفح

كشف استطلاع للرأى داخل دولة الاحتلال، أن حوالي 75% من الإسرائيليين يؤيدون توسيع النشاط العسكري إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة ؛من أجل الضغط على حركة حماس للتوصل إلى صفقة أفضل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وردا على سؤال حول تغيير الإعفاء للحريديم، أجاب 70% من المستطلعين من الإسرائيليين أن الإعفاء من التجنيد للحريديم (اليهود المتشددين) يجب أن يتغير بسبب العبء الثقيل على جنود الاحتلال في قانون التجنيد المحدث.

وفيما يتعلق بموضوع القيود المفروضة على الفلسطنيين بشأن الذهاب إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، أجاب 45% من الذين شملهم الاستطلاع أن من شأنها أن تزيد من خطر العنف.