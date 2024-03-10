التغيرات المناخية وأثرها.. جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في مؤتمر علمي بتشاد 

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى المؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل بتشاد حول التغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي في افريقيا، والذى ترأسه وزير الدولة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة تشاد الدكتور توم إرديمي ، فى الفترة من الثانى إلى الرابع من مارس الجاري.

حيث شارك الدكتور عبدالعظيم اسماعيل المدرس ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، بدعوة من رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة تشاد فى فعاليات المؤتمر، كما شارك كمقرر لجلسة شهدت عددا من الموضوعات الخاصة بحماية البيئة والأمن الغذائى ،فضلًا عن الضوابط والضمانات القانونية لحمايتهما، بالإضافة الى التغيرات المناخية وآثارها.

وخلال كلمته أكد الدكتور عبد العظيم إسماعيل ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية، ووضع قوانين وسياسات تقلل من كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، وحث الهيئات المختلفة على العمل بشكل أكثر استدامة، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم استخدام الطاقة النظيفة حيث تضم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،وبها نماذج لألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على التحول إلى الجيل الرابع والتركيز على البعد البيئي ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في مؤتمر علمي بتشاد (3)

جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في مؤتمر علمي بتشاد (2)