بسبب حفل الأوسكار.. منظمة يهودية تحذر العالم من هجوم إسرائيلي على غزة

نشرت صفحة منظمة Jewish Voice for Peace - Los Angeles، بيانا من خلال حسابها على موقع الفيس بوك :"فى يوم الأحد 10 مارس، ستشتت هوليوود بأكملها البلاد والعالم بسبب حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما هو الحال مع مباراة السوبر بول، فى الوقت الذى تخطط فيه إسرائيل لشن غزو بري بينما يعتقدون أن لا أحد يراقب.

وتتحرك المنظمات الداعمة لـ"وقف إطلاق النار" على غزة، قبل ساعات من حفل الأوسكار الـ 96، في مطالبة بعدم التركيز مع الحفل خوفا مما سيحدث على قطاع غزة.

نشر موقع People عن مجموعة من الصور لتدريبات النجوم العالميين على حفل توزيع الجوائز الأوسكار على مسرح دولبي في لوس أنجلوس قبل ساعات من انطلاقه.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم جينيفر لورانس بدون مكياج، وعيسى راي الذي يرتدي نظارة شمسية، وكريس هيمسوورث الذي يرتدي ملابس غير رسمية، والمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، والنجم دوان جونسون.

حفل الأوسكار

وقد نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، أثناء وجودها فى حفل ما قبل الأوسكار.

وكتبت هند صبري، معلقة: إحتفالا بترشيح ما قبل الأوسكار .. ودائما مزيد من تقديم المرأة العربية فى الأفلام.

عبرت النجمة هند صبري عن سعادتها الكبيرة بفوز فيلمها التونسي بنات ألفة بجائزة سيزار الفرنسية العالمية مؤكدة أن هذه الجائزة لها قيمة فنية وسينمائية كبيرة وأنها تعتبر الاوسكار الفرنسي وواحدة من أهم الجوائز السينمائية في العالم.

لتتواصل بهذا سلسلة الإنجازات والنجاحات العالمية التي يحققها الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد حقق إنجازا عالميا بترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي وهي القائمة التي تضم أربعة أفلام أخرى معه.

وكان الفيلم قد فاز مؤخرا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر.