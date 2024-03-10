عضو بالنواب: الجماعة الإرهابية استخدمت السيارات المتهالكة في عملياتها

أكد النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب أهمية الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة السيارات المتهالكة والمتواجدة فى العديد من الشوارع المصرية.

وقال خلال موافقته المبدئية على تعديلات قوانين المرور والمقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة: إن الجماعة الإرهابية نجحت فى استخدام السيارات المتهالكة لتفخيخها والقيام بعمليات إرهابية وإسقاط العديد من الضحايا.

وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إلي أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتماشي مع الواقع العملي.

وتنص التعديلات أنه يجوز للمحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المُعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.

وتنص التعديلات على زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.