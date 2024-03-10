مطالبات برلمانية بإخضاع قائدي التوك توك لكشف المخدرات

حذر نواب من خطورة اختفاء بعض الوظائف والحرف كالنجارة والسباكة وغيرها بسبب ثقافة العمل على التوك توك.

وقال النواب إن هذا لا يفيد المجتمع ويجب أن ندعم مشاركة الشباب في دعم الحرف الهامة وعدم الاكتفاء بثقافة التوك توك.

وقالت النائبة ايرين سعيد : لا بد من إخضاع من يقود التوك توك لتحليل المخدرات تجنبا لوقوع حوادث مستقبلا محذرة من اختفاء بعض الحرف بسبب انتشار “ ثقافة قيادة التوك توك ”.

وقال النائب محمد الحسيني هناك “ 3 مليون توك توك في المناطق الشعبية و الداخلية قدمت حلولا لملفات بفكر إصلاحي من خلال تشريع منضبط و الداخلية ساهمت بشكل إيجابي في تقنين الملف و هناك 3 ملايين أسرة تعيش على التوك توك”.

وقال النائب "طلعت عبد القوي “ القانون يأتي في إطار تفكير في حلول جيدة وواقعية لهذه الظاهرة التي تسببت في مشكلات، مؤكدا أهمية قياس أثر تطبيق التشريعات على أرض الواقع”.