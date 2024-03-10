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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بلاغ للنائب العام واتهمات بالبلطجة والأهمال.. ماذا يحدث لأسرة حلمي بكر؟

حلمي بكر
حلمي بكر

تبحث نقابة الموسيقيين التي يترأسها المطرب مصطفى كامل عن أسباب وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

 

حلمي بكر 

سبب وفاة الموسيقار حلمي بكر

علق علي الشريعي، رئيس لجنة العلاقات الأمنية بنقابة المهن الموسيقية، على قرار تفويضه من جانب النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر.

مشاكل أسرة حلمي بكر

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن المشاكل التي ظهرت مؤخرا أمام الرأي العام عقب وفاة الموسيقار حلمي بكر موجودة منذ عام 2017، كاشفا عن وجود محاضر رسمية حررها «بكر» بنفسه في أقسام الشرطة يتهم فيها أشخاصًا معينين من أسرته بالبلطجة عليه.

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الموسيقيين تتقدم ببلاغ للنائب العام

أصدر  علي الشريعي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة بالنقابة، بيانا صحفيا بتفويض ياسر قنطوش المحامي بالنقض لتقديم بلاغ لمكتب النائب العام حول وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وجاء في البيان: "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث أن الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة الموسيقية بالإضافة الى كونه قيمة فنية كبيرة".

هل توفي حلمي بكر بشبهه جنائية؟

تابع: "وحرصا من النقابة على أعضائها، وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي أنا علي الشريعي من مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءت القانونية تجاه ما حدث مع الموسيقار الراحل، حيث أن النقابة من ضمن اختصاصاتها حماية أعضائها".واستكمل البيان: "وبناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لي بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بالنقابة، وذلك بشأن الوصول لصحة ما يتردد حول واقعة وفاة الراحل الموسيقار حلمي بكر وما يثار من لغط عن وجود شبهة جنائية من عدمه".

حلمي بكر 

وأوضح البيان أن ذلك إنطلاقا من إلتزام النقابة بالحفاظ على حقوق وسمعة أعضائها وخاصة أن الفقيد هو صاحب تاريخ فني وتراث من الفن الأصيل، وأٌهيب بجمهور الموسيقار الراحل تقديم ما لديهم من معلومات بشأن تلك الواقعة إلى المسئولين في النقابة أو التقدم بها إلى جهات التحقيق لما يساعد في إظهار الحقيقة".

يوم وفاة حلمي بكر

واختتم البيان: "وفي النهاية لا يسعني إلا إرسال خالص التعازي والمواساة لفقيدنا وفقيد الفن المصري وندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ونسأل أنفسنا وجمهوره العظيم وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن، حلمي بكر رحل  يوم 1 مارس الجاري، عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

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