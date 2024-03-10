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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصيب الفرد لتران يوميا !

الأونروا تحذر: الجوع في كل مكان بغزة والوضع مأساوي

أوضاع لا توصف في
أوضاع لا توصف في غزة

 

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من ان الجوع في غزة، ذاكرة أنه صار  في كل مكان بغزة والوضع أصبح في الشمال مأساوي بشدة حيث تمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ذكرت الأونروا أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح .
يأتي ذلك فيما قال عضو لجنة الطوارئ ببلدية غزة أن ٧٠ ألف طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة، في وقت تم فيه تدمير مليون متر مربع من الطرق في مدينة غزة.
وذكر أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة ولكنها لا تلبي حاجة المواطنين حيث ان البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.
وأطلق نداء تحذير من انه سيكون هناك شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة، فحصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن لتران يوميا، كما ان مخزون المياه الجوفية في غزة في حال الخطر.

 

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