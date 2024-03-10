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رئيس التحرير
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ديني

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف تستطلع هلال رمضان اليوم

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن عن تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية اليوم /الأحد/ استطلاع لتحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445هجريًا.


وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الأحد/ -إن كلية علوم الملاحة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية تستطلع أهلة أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصري تحت إشراف فريق الرصد بالكلية وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة ، موضحا أن الكلية تعد إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء لتغطية الرؤية على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات المختلفة.


وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتور أحمد بدوي بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد؛ لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية .


تجدر الإشارة إلى أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحري الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم .

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