افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بأبوالمطامير في البحيرة

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بإفتتاح معرض "اهلا رمضان" للسلع الغذائية بنطاق مركز أبو المطامير، الذى نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين.

وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبحضور اللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

حيث تفقد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير المساعد أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيراً الى أنه تم خلال الفترة الماضية إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.