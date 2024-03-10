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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

صدى البلد

أعلنت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا بأنه سيتم مد فترة معرض "خمسون عامًا من البورتريه السينمائي" بسبب الإقبال الشديد على المعرض الذي أقيم تكريما للمصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر، ويضم المعرض أهم البورتريهات السينمائية التي قام بكر بتصويرها على مدار 50 عاما تم اختيارها من بين أكثر من 2000 عمل سينمائي قام بتصويرها منذ عام 1956، وكان من المفترض أن يكون اليوم الأحد الموافق 10 مارس هو اخر أيام المعرض وكان افتتاحه يوم 25 فبراير الماضي وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم.

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وقالت أبو ليلة "نتيجة الاقبال الشديد على المعرض وبشكل خاص من الشباب قمنا بمد فترة المعرض وخاصة بعد اللقاء الذي جمع بين المصور الكبير محمد بكر والجمهور من محبي التصوير، والحقيقة نحن في فوتوبيا فخورون بإستضافة وتنسيق جزء من الأرشيف السينمائي للأستاذ الكبير والمصور محمد بكر، والذي قام بتوثيق أكثر من 2000 فيلم سينمائي، فلقد كان من المهم الاحتفال بجزء هام من أعماله التي رصد من خلالها كواليس الأفلام السينمائية الشهيرة، وبمسيرته العظيمة في التصوير الفوتوغرافي السينمائي، كما أنه إضافة لفوتوبيا لمهمتها في الكشف عن ارشيف أهم المصورين في مصر على مدار تاريخها في شتى المجالات ".

يعتبر المصور محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا بعدما عمل ما يزيد عن 60 عاما وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما او ما يدور وراء الكواليس، عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم، ومن أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت، وغيرها من الأعمال الخالدة.

معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
معرض محمد بكر
فعاليات أسبوع القاهرة مؤسسة فوتوبيا محمد بكر أسبوع القاهرة للتصميم أعمال محمد بكر

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«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

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