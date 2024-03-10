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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي بسبب حرب غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، بارتفاع العجز المتراكم في الميزانية العامة الإسرائيلية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بنحو 0.8% وبلغ نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"  فقد بلغ العجز الشهري نحو 13.4 مليار شيكل، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي عندما سجل فائضا بنحو 2.8 مليار شيكل.

وحسب الصحيفة العبرية فانه في الأشهر الـ 12 الأخيرة، بلغ العجز التراكمي 105.3 مليار شيكل.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا للحرب مع حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت المالية الإسرائيلية، أن “تعديل موازنة 2024 يضيف 55 مليار شيكل للدفاع والتعويضات”.

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