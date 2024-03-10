رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظي الغربية وكفر الشيخ

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو مجدى البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، والدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتورة نهال بلبلع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ والمستشار عبد الصادق محمد نصار المستشار القضائي لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار لطفى منصور نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على هامش المناقشة العلنية لرسالة الدكتور المقدمة من الباحث عمرو البشبيشى.

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