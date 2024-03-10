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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد دخول موسوعة جينيس.. وزير الشباب والرياضة يستقبل المغامر علي عبده

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المغامر والرحالة المصري على عبده لعرض تفاصيل رحلته على دراجة كهربائية من جمهورية مصر العربية إلي دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر المناخ ٢٨، والتي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية، وذلك علي هامش فعاليات معرض ومؤتمر أكسبو سبورت.


قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمغامر المصري على عبده في تسجيل رقم قياسي جديد خامس بموسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كأول شاب مصرى وعربى يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بهدف دعم التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ودعمًا لحماية البيئة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإتجاه نحو إستخدام الطاقة النظيفة.


وأكد الدكتور أشرف صبحى إهتمام الوزارة بنشر ثقافة الممارسة الرياضية ورفع معدلات اللياقة البدنية لدى المواطنين من خلال المشروعات والبرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال الماراثونات والفعاليات الرياضية المتنوعة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب كافة أبناءها المصريين الذين يحققوا إنجازات على كافة المستويات والأصعدة في مختلف الألعاب والرياضات الفردية والجماعية.


وتقدم المغامر على عبده بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللدولة المصرية، على توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات، معلنًا أنه استنادًا إلى النجاح الذي حققه رحلته السابقة، فهو يستعد لرحلة على دراجة كهربائية من دبي إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP29 مروراً بعدد من الدول العربية.


يذكر أنه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة انطلقت رحلة المغامر المصري الاستثنائية من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ قطع خلالها مسافة تجاوزت ٤٠٠٠كم خلال ٧٥ يوما، زار فيها ٤٠ مدينة عربية وانتهت في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي مرورا بالمملكة العربية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك لاستخدام الرياضة في تشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة وتثقيف الشباب بقضايا تغير المناخ والبيئة.

 

أهداف التنمية المستدامة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أستخدام الطاقة التنمية المستدامة في مصر الدكتور أشرف صبحي

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