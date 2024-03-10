الجيش الصهيوني يعترف بقتل مسن أعزل في مخيم الشاطئ للاجئين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل الذي جرى تداول مقطع فيديو لإعدامه في منزل غرب غزة.

أضافت هآرتس ان الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده هاجموا المسن الأعزل بعد اشتباههم في كونه إرهابيا يتحرك داخل المنزل.

وذكرت هآرتس ان جندي إسرائيلي قال إنه أطلق النار على رجل أعزل غير مسلح حيث كان يشتبه بأنه إرهابي.

أطلق الجندي النار على الرجل الأعزل الذي كان مختبئًا تحت سرير في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة.

وبرر الجيش الإسرائيلي قائلاً: "كانت قوات جيش الإسرائيلي تعمل في جنوب الشاطئ في منطقة قتال معقدة تحت إطلاق النار. وقد تعرض الموقع المعني للهجوم و إطلاق نار على قواتنا من المنطقة. وتم العثور على أسلحة في الموقع".