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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصمة عار

730 أكاديميا إسرائيليا يدعون لوقف عاجل لما يجري في غزة من تجويع

الاحتلال يمارس تجويعا
الاحتلال يمارس تجويعا في غزة


دعا 730 أكاديميا الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة في قطاع غزة".


وطالبوا بوقف الجوع في غزة قبل أن "تخرج الكارثة الإنسانية عن السيطرة وتتسبب في موت جماعي وتصبح وصمة عار لا تمحى"، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ومن بين الموقعين اكاديميين كرئيس جامعة تل أبيب،  ورئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم.

وبعد أن أدان الأكاديميون الإسرائيليون هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، قالوا : " لا يمكننا أن نقف دون رد في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا خلال الأسابيع القليلة الماضية في قطاع غزة".

ويعد هذا الرفض الجماعي هو الاعتراض الأكبر للأكاديميين منذ بداية الحرب.
 

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