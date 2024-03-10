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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسويق برامج سياحية مشتركة بين مصر والسعودية

السفير خالد ثروت
السفير خالد ثروت

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات، في فعاليات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة التي أقيمت في مدينة الرياض لبحث سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأوضح السفير خالد ثروت، أنه تم خلال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات من بينها السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها.

وأشار إلى ما تم مناقشته على صعيد القطاع السياحي، خلال فعاليات اللجنة حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة السياحة السعودية لإعداد خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية المشتركة لجذب السائحين من المناطق المستهدفة.

كما تم بحث التعاون في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي لرفع امكانياتهم ومهاراتهم العملية وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل فنية بين المتخصصين من الجانبين، وكذلك التعاون في تنمية وتطوير الأنشطة السياحية البحرية.

السياحة السفير خالد ثروت الدورة ال 18 للجنة المصرية السعودية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة والاثار السياحة السعودية السياحية

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