الهند توقع اتفاقية تجارية مع 4 دول أوروبية لاستثمار 100 مليار دولار

وقعت الهند اتفاقية تجارية مع 4 دول أوروبية، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا اليوم الأحد تتضمن التزامًا باستثمار 100 مليار دولار وخلق مليون فرصة عمل مباشرة في الهند خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، حسبما قال مسؤولون هنود، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

والتزمت الهند من جانبها بتخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية من الدول الأوروبية الأربع التي تشكل رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وقال بيان لرابطة التجارة الحرة الأوروبية "من المقرر أن تحقق الاتفاقية التاريخية بين الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة فوائد اقتصادية كبيرة، بحراك ومرونة أكبر بسلاسل التوريد وفرص جديدة للشركات والأفراد لكلا الجانبين مما يؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي".

