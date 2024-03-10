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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الشرب بالجيزة تنظم حملات للتوعية بأساليب الترشيد داخل النوادي الرياضية

صدى البلد

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على الأثر الإيجابي لحملات التوعية المائية الهادفة إلى إحداث تغيير ملموس في سلوكيات المواطنين عند التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.
وفي هذا السياق، نظم فريق التوعية بالشركة، سلسلة من حملات التوعية المائية داخل عدد من النوادي الرياضية بمحافظة الجيزة، شملت: "حدائق الأهرام، الترسانة الرياضي، التوفيقية للتنس"، مستهدفاً مختلف الأعمار السنية من أعضاء ورواد النوادي.
وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنوع الأنشطة المنفذة لتشمل ندوات للتوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ ورفع ثقافة الوعي المائي.
وتجدر الإشارة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، بالإضافة إلى قنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل: الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

استفسارات المواطنين الخط الساخن الشرب والصرف الصحى النوادي الرياضية ترشيد الاستهلاك حافظة الجيزة حدائق الاهرام

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