هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مستقبل النقل يرسمه التطور التكنولوجي بشكل ملحوظ، وهو ما يعكسه اليوم إطلاق أول سيارة أجرة طائرة في البلاد (التاكسي الطائر)، وهي e200 من إنتاج شركة ePlane بإشراف البروفيسور ساتيا تشاكرافارثي، الخبير في هندسة الطيران.

في لقاء حصري مع News18، تحدث البروفيسور تشاكرافارثي عن تصميم e200 أول تاكسي طائر وسلامته، مؤكدًا على التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة.

ليس هناك ما هو مستقبلي بشكل مفرط بالنظر إلى وتيرة التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سلط البروفيسور ساتيا تشاكرافارثي، مؤسس شركة ePlane والأستاذ المتميز في هندسة الطيران بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس (IIT-Madras)، الضوء على التقدم الرائد الذي تم تحقيقه في تطوير أول سيارة أجرة طائرة في الهند - e200.

وفي مقابلة حصرية مع News18، تناول البروفيسور تشاكرافارثي جوانب مختلفة من تصميم أول تاكسي طائر e200، والسلامة، والاعتبارات التنظيمية، وتأثيرها المحتمل على النقل الحضري.

بدأ المشروع في مهمة للتغلب على التحديات التقنية واللوجستية الكبيرة لإنتاج طائرة مدمجة وفعالة قادرة على التعامل مع تعقيدات المناطق الحضرية الصاخبة في الهند.

يقول البروفيسور تشاكرافارثي: "كان علينا أن نجعل الطائرة مدمجة جدا حتى نتمكن من الهبوط في مساحات ضيقة، والتحليق فوق سماء مزدحمة في الهند، فنحن نريد أن نقطع مسافات قصيرة عدة مرات قبل أن نتوقف عن العمل لشحن البطارية.»

متى تنطلق أول سيارة أجرة؟

على الرغم من العقبات الهائلة، حققت ePlane إنجازات مهمة، بما في ذلك الرحلات التجريبية الناجحة لنموذج أولي فرعي، e50. وقدم البروفيسور تشاكرافارثي لمحة عن الجدول الزمني لاستكمال النموذج الأولي واسع النطاق وتوقع الرحلة الأولى في أكتوبر ونوفمبر، مما يمثل لحظة تاريخية في مشهد الطيران في الهند.

يبقى ضمان سلامة الركاب أولوية قصوى بالنسبة لـ ePlane، حيث يشرح البروفيسور تشاكرافارثي استراتيجية سلامة متعددة الأوجه مصممة للتخفيف من المخاطر المحتملة.

وأكد على الالتزام الصارم بالمعايير الدولية الصارمة، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى عرض معدلات فشل تتراوح بين 1 في 10 ملايين إلى 1 في المليار عبر مختلف المكونات والأنظمة الفرعية.

وشدد تشاكرافارثي على النهج الشامل فيما يتعلق بالموثوقية، مشددًا على أهمية إثبات قدرة الطائرة على تحمل الظروف القاسية والأعطال المحتملة.

في تفاصيل ميزات السلامة في e200، حدد البروفيسور طبقات متعددة من التكرار تهدف إلى حماية الركاب في سيناريوهات متنوعة.

وشدد على دور الأنظمة الزائدة عن الحاجة، بما في ذلك تدابير الطوارئ مثل المظلات والزوارق المطاطية، لضمان الهبوط السلس في حالة الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على تكامل التقنيات المتقدمة، مثل الدوارات العمودية ومبادئ التصميم الديناميكي الهوائي، لتعزيز الاستقرار والتحكم أثناء الطيران.