بين النفي والتأكيد.. الحقيقة الكاملة لـ إنت.حار داني ألفيس داخل السجن بالبرازيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بانت.حار البرازيلي داني ألفيس، لاعب نادي برشلونة السابق، داخل السجن.

وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي عبر حسابه الشخصي على موقع إكس خبر انتحار ألفيس، ولكن لم تصدر أي أخبار رسمية من السجون أو الهيئات المختصة حتى الآن.

وعلى الرغم من نشر الخبر، لم تؤكد جوانا سانز، طليقة داني ألفيس، أي تفاصيل حول الأمر، بل نشرت صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

من جهته، أكد موقع "tvprime" البرتغالي أن الخبر مجرد شائعة وأن الصحفي نشرها كجزء من "تصيد الأخبار".

تجدر الإشارة إلى أن ألفيس كان قد حاول الانتحار مسبقًا داخل السجن بسبب تهمة الاعتداء الجنسي التي وجهت له، وكانت المحكمة قد حكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بالإضافة إلى تعويض مالي وتقييد لمدة 9 سنوات ونصف.