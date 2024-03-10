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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيد حسن يفوز بعضوية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية

انتخابات المجلس الأعلى
انتخابات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية

فاز المهندس الاستشاري السيد حسن بعضوية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية بشعبة مدني فوق السن، وذلك عقب الانتخابات الداخلية التي أجريت أمس، السبت، لاختيار مجالس الشعب الهندسية بالنقابة وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وقد تعهد المهندس السيد حسن، بالاستمرار في الدفاع عن حقوق زملائه وأساتذته المهندسين وقضاياهم، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف واستمرار الجهود من أجل عمل نقابي جاد وإعلاء مصلحة المهندسين، أحد أركان التنمية في الدولة المصرية.

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وأشاد "حسن" بروح التنافس الشريف بين جميع المرشحين في الانتخابات الذين حرصوا على إعلاء مصلحة زملائهم المهندسين.

وقد فاز المهندس أحمد حشيش برئاسة شعبة الهندسة المدنية بالتزكية، كما فاز بمنصب وكيل الشعب بالتزكية أيضًا المهندس علاء عوض أحمد حسن، وتم التصويت على باقي المناصب، حيث فاز بمنصب أمين  الشعبة المهندس علي جلال الدين على حسنين، فيما فاز المهندس أحمد محمد محمود حميدة عاشور بمنصب أمين مساعد الشعبة. 

كما فاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى فوق السن كل من: المهندسة زينب محمد محمد حسن شاور، والمهندس الاستشاري السيد حسن، والمهندس هشام أحمد السعيد المناوي، فيما فاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى تحت السن كل من المهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس محمد الواضح أبو جبل محمد.

جدير بالذكر أن "حسن" نجح في تطوير منشآت نادي المهندسين، ليصبح منتجعًا سياحيا شرقي المحافظة الساحلية، فضلاً عن تطوير منشآت نقابة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي.

المهندس السيد حسن تولى عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسكندرية منذ عام 2018 حتى 2022، حيث أسندت له رئاسة لجنتي الإسكان والمشروعات الهندسية ولجنة مزاولة المهنة بالنقابة. 

وكان من أهم أعماله تطوير مبنى نقابة المهندسين بالإسكندرية ليصبح منارة للمهندسين على مستوى عالٍ من التصميمات والتنفيذ وصولا للانتهاء من مشروعات الإسكان بمدينة المهندسين ببرج العرب، وكذلك تطوير منشآت نادي المهندسين بالإسكندرية ليصبح منتجعا سياحيا.

كما تولى العديد من المناصب النقابية بنقابة المهندسين المصرية، ومن أهمها مقرر مساعد لجنة إنشاءات النقابات الفرعية، وكان له دور بارز في الانتهاء من تطوير مبنى نقابة المهندسين بالسويس وكفر الشيخ وبورسعيد ومصيف المهندسين بمدينة مرسى مطروح.

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