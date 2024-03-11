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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رمضان شهر الخير .. خصم كبير على أفخم موبايل شاومي ينافس iPhone 15

رمضان شهر الخير..خصم
رمضان شهر الخير..خصم كبير جدا على أفخم موبايل شاومي ينافس iP

جاءت شاومي مرة أخرى لتثبت ريادتها في عالم الهواتف الذكية مع إصدارها الجديد، هاتف Xiaomi 14 Ultra. يعتبر هذا الجهاز الرائد شهادة على التزام شاومي بالابتكار، حيث يتميز بميزات وقدرات متطورة تلبي احتياجات حتى أكثر مستخدمي الهواتف الذكية تميزًا.

لا تفوت خصمًا حصريًا تقدمه GeekWills على هاتف Xiaomi 14 Ultra الرائد. ما عليك سوى تطبيق الكود 14U99 عند الخروج لشراء هذا الهاتف الرائد بسعر 999 دولارًا. أسرع لأن هذا الكود ينتهي صلاحيته في 20 مارس.

نظام الكاميرا الجديد من لايكا Qual-Camera

في قلب هاتف Xiaomi 14 Ultra يكمن نظام الكاميرا الجديد كليًا Qual-Camera LEICA، والذي يُعد شهادة على تفاني شاومي في دفع حدود تصوير الهواتف الذكية. تم تجهيز هذا الجهاز بكاميرا رئيسية Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر مقاس بوصة واحدة مع فتحة متغيرة بلا حدود تتراوح بين f/1.63 و f/4.0، مما يضمن تنوعًا لا مثيل له وجودة صورة لا تضاهى في ظروف إضاءة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تضمين تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) وطلاء ADL شديد التخفيض للانعكاس على تحسين وضوح الصور وحدة صورتها بشكل أكبر.

 

تكامل مذهل للعدسات

 

تكمل الكاميرا الرئيسية كاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفוטو للصور الشخصية بمعدل تقريب 3.2x، وكاميرا تليفוטو بمعدل تقريب 5x، حيث يوفر كل منها منظورًا وقدرات فريدة. سواء أكان الأمر يتعلق بالتقاط المناظر الطبيعية الشاسعة أم تكبير الأهداف البعيدة بدقة مذهلة، فإن نظام الكاميرا في هاتف Xiaomi 14 Ultra يقدم نتائج استثنائية في كل مرة.

تصوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يستفيد هاتف Xiaomi 14 Ultra من منصة التصوير الحاسوبي بالذكاء الاصطناعي الكبيرة المتقدمة من شاومي، AISP، لتعزيز تجربة التصوير بشكل أكبر. تتيح ميزات مثل ULTRA SNAP للمستخدمين التقاط لحظات عابرة بسهولة، بينما تضمن تقنية ULTRA RAW جودة صور لا تُعلى عليها للمصورين المحترفين. علاوة على ذلك، مع تقنية ULTRA ZOOM التي توفر قدرات متقدمة للتكبير الفائق بالذكاء الاصطناعي حتى 30x، أصبح بإمكان المستخدمين تقريب الأهداف البعيدة إلى البؤرة بوضوح لم يسبق له مثيل.

شاشة غامرة وأداء فائق

يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة مذهلة بحجم 6.73 بوصة وبدقة 1440P مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز سلسًا كالحرير وأقصى سطوع يبلغ 3000 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها. سواء أكنت تشاهد المحتوى المفضل لديك أو تنغمس في أحدث ألعاب الهاتف المحمول، يقدم هذا الجهاز ألوانًا نابضة بالحياة ورسومات واضحة تأسر الحواس.

داخليًا، يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، مما يضمن أداءً سريعًا كالبرق وتعدد المهام بسلاسة. مع خيارات ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وخيارات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و 1 تيرابايت، يوفر هذا الجهاز مساحة كبيرة لتخزين ملفات الوسائط والتطبيقات والمزيد، ويضمن لك البقاء مشحونًا طوال اليوم بغض النظر عن وجهتك.

تصميم أنيق ومواد فاخرة

يتجسد الرقي والتفرد في هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميمه الكلاسيكي ثلاثي المراحل والمواد الفاخرة. سواء اخترت الإصدارات الأنيقة باللونين.

Xiaomi شاومي Xiaomi 14 Ultra الذكاء الاصطناعي أحدث موبايل شاومي

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