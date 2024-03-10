شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن باب المنتخب مفتوح أمام أي في حالة ما كانت مستواه يؤهلة لاثبات نفسه مع المنتخب، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون في متابعة جميع اللاعبين وتقييم أدائهم.

وأوضح حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه كان يتمنى بداية المعسكر يوم 10 مارس، لكن بسبب ظروف مسابقة الدوري تم تأجيلها إلى يوم 13 مارس، من أجل وصول الفكري للاعبين.

وشدد حسن على أن مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة بين الزمالك والأهلي لم تظهر بمستوى فني قوي، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب إلى زيادة التحضير والتجهيز للعناصر الدولية التي تحتاج مزيدًا من التجهيز.

وأضاف المدير الفني أن الاختيارات في قائمة المنتخب جاءت بناءً على قناعة تامة ووفقًا للأداء الفني والبدني لللاعبين خلال تلك المرحلة، وأنهم يسعون للوصول إلى التشكيلة الأنسب لتمثيل المنتخب في المباريات القادمة.