بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح العناية المركزة بمستشفي ميت سلسيل

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد قسم العناية المركزة بمستشفي ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني ، وتضم عدد 12 سرير و عدد 12 مونيتور و عدد 3 جهاز تنفس صناعي.

جاء ذلك بحضور النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي، ورابحة دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وأحمد الهواري ممثل المجتمع المدني.

وأشار" مختار" الي أن ما يحدث من تطوير للمنشآت الصحيه في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طفره غير مسبوقة من أجل تقديم رعايه طبيه تليق بالشعب المصري في مختلف ربوع المحافظه في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال "المحافظ" أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه لدعمه المتواصل لتطوير المستشفيات الصحيه بالدقهليه لتقديم الرعايه الطبيه للمرضي علي اكمل وجه والقضاء علي قوائم الانتظار وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهليه الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدرس وغيرها من المشاركة في كافة القطاعات الأخري من اجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

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