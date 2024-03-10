بسبب غزة.. بايدن ينفي وجود إجماع ديمقراطي على رفض التصويت له مرة أخرى

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يكون هناك إجماع كبير من الديمقراطيين يقف ضده بسبب تعامل إدارته مع أحداث حرب غزة وتأييده للاحتلال، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وذكر بايدن أن العدد المتزايد من الناخبين الديمقراطيين الذين قالوا إنهم لن يصوتوا له في الانتخابات المقبلة بشأن دور إدارته في دعم حرب إسرائيل في غزة، بما في ذلك تسليح جيشها، أمر غير "مشترك على نطاق كبير" في أمريكا، ينضوي تحته غالبية الناخبين.

وقال بايدن : " هم منزعجون جدا وأنا لا ألومهم على انزعاجهم".

وأضاف: "الناس يموتون (في غزة) ويريدون القيام بشيء ما"، مضيفًا أنه "أمر مفهوم" بأن يشعروا بمثل هذه الطريقة.

وفي ولاية ميشيجان، التي تضم عدداً كبيراً من الناخبين المسلمين والمواطنين من أصول عربية، صوت أكثر من 100 ألف شخص بـ"عدم الالتزام التصويتي" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي رافضين اختيار بايدن ليكون رئيسا للمرة الثانية.

وفي الانتخابات التمهيدية في ولاية مينيسوتا توقعت قناة إن بي سي أن يحقق "غير الملتزمين بأصواتهم أمام بايدن" نسبة 19٪ من الأصوات.