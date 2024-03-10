نظمت هيئة الرقابة المالية، احتفالية للسيدات العاملات بالهيئة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تقديراً للدور الهام والمحوري والجهد المخلص الذي تقوم به المرأة ليس فقط في الهيئة بل وفي المجتمع ككل.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن سيدات الهيئة شركاء النجاح، وتقدم لهن بفائق التقدير والتحية، وتمنى لهن النجاح والتوفيق.

وقال رئيس الهيئة موجهاً حديثه لسيدات هيئة الرقابة المالية "كل عام وأنتم بخير ويد بيد ندفع جهود البناء والتنمية لتعزيز دور ومكانة الهيئة في الاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية تحتفل بيوم المرأة العالمي

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