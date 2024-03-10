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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شيرين الهواري: ندعم المرأة المعيلة بالتدريب وأدوات فتح مشروع صغير

شيرين الهواري
شيرين الهواري

أكدت شيرين الهواري، مؤسس مبادرة “اتطوري واتمسكي بحلمك”، أن عملها الأساسي في مجال السياحة، مشيرة إلى أنه كان لديها سعي لعمل مبادرة لتمكين المرأة بجنوب سيناء.

وقالت شيرين الهواري، خلال لقاء لها لبرنامج “ٍست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنها سعت لتعليم السيدات حرفة، وتم العمل على توزيع مكن خياطة بشكل مجاني من اجل دعمهم بشكل إقتصادي، وتمكينهم في المجتمع.

وتابعت  مؤسس مبادرة “اتطوري واتمسكي بحلمك”:  ندعم المرأة المعيلة بالأدوات التي تمكنها من فتح مشروع صغير بعد تدريبها جيدا ، مؤكدة مراعاة الطابع البدوي في المشروعات الصغيرة التي تقوم بها المبادرة. 
 

السياحة المراة جنوب سيناء دينا رامز السيدات

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