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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عمق 35 كيلومتر.. زلزال يضرب جنوب تركيا

زلزال في تركيا
زلزال في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن زلزال بقوة 4.7 درجة وقع قبالة سواحل منطقة ديمري في أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط؛ جنوب تركيا.

ووفقا ل "تركيا اليوم"، بحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة عند الساعة 16.55، وكان مركزه قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتحدد أن الزلزال، الذي كان مركزه على بعد 19.08 كيلومترًا من منطقة دمرة في أنطاليا، وقع على عمق 35.12 كيلومترًا.

وفي البيان الذي أصدرته آفاد، “حتى الآن، لا يوجد وضع سلبي بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة والذي وقع عند الساعة 16.55 في البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل منطقة ديمري في مقاطعة أنطاليا".

وأضاف البيان "تستمر جهود المسح الميداني. ونتمنى للمتضررين لدينا من المواطنين بالشفاء العاجل".

 

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