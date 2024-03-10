عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يكشف موقفه من ضم عبدالله السعيد لصفوف المنتخب

صدى البلد

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، معاييره في اختيار قائمة الفراعنة للمشاركة في المعسكر المغلق والدورة الودية في الإمارات، مؤكدا أن أي لاعب  لن يضمن وجوده إلا بالإجتهاد.

وأشار إلى أن كل لاعب يجب أن يستحق مكانه بناءً على أدائه وجاهزيته، مؤكدًا أن منتخب مصر هو أمانة يجب أن يتعامل معها بضمير وأمانة لإسعاد الجماهير.

وتطرق حسن لبعض القرارات الخاصة باللاعبين، حيث أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عبد الله السعيد كان ضمن اختياراته، لكنه قرر تأجيل ضمه لفترة أفضل، نظرًا لاحتياجه لفترة للتجانس بعد انضمامه حديثًا لصفوف الزمالك. 

كان المدرب السابق للمنتخب المصري روي فيتوريا، أعلن انه استبعد عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي من صفوف المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب كبرسنه.

وأضاف أنه تواصل مع محمد النني وأبدى استعدادًا لضمه للمنتخب في المراحل المقبلة، وذلك بالنظر إلى خبرته ومستواه، لكن عدم مشاركته بصورة مستمرة مع أرسنال جعلهم يفضلون تأجيل ضمه حتى يحصل على دقائق لعب أكثر.

وختم حسن بتوضيح قائمة المنتخب المصري التي شملت العديد من اللاعبين المميزين من مختلف الأندية، وذلك استعدادًا للمباريات القادمة في الدورة الودية بالإمارات، حيث يلتقي منتخب مصر بنيوزيلندا في 22 مارس الجاري.

المدير الفني للمنتخب المصري قائمة المنتخب قائمة الفراعنة عبد الله السعيد منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

هاجمها هاكرز .. شركة برماجيات شهيرة تؤكد سرقة أسرار مهمة.. ما القصة؟

صراع الصدارة.. محمد صلاح علي مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بايدن: نتنياهو أخطأ يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها واجتياح رفح خط أحمر

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ