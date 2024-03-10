مفاجأة مدوية.. حسام حسن يكشف موقفه من ضم عبدالله السعيد لصفوف المنتخب

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، معاييره في اختيار قائمة الفراعنة للمشاركة في المعسكر المغلق والدورة الودية في الإمارات، مؤكدا أن أي لاعب لن يضمن وجوده إلا بالإجتهاد.

وأشار إلى أن كل لاعب يجب أن يستحق مكانه بناءً على أدائه وجاهزيته، مؤكدًا أن منتخب مصر هو أمانة يجب أن يتعامل معها بضمير وأمانة لإسعاد الجماهير.

وتطرق حسن لبعض القرارات الخاصة باللاعبين، حيث أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عبد الله السعيد كان ضمن اختياراته، لكنه قرر تأجيل ضمه لفترة أفضل، نظرًا لاحتياجه لفترة للتجانس بعد انضمامه حديثًا لصفوف الزمالك.

كان المدرب السابق للمنتخب المصري روي فيتوريا، أعلن انه استبعد عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي من صفوف المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب كبرسنه.

وأضاف أنه تواصل مع محمد النني وأبدى استعدادًا لضمه للمنتخب في المراحل المقبلة، وذلك بالنظر إلى خبرته ومستواه، لكن عدم مشاركته بصورة مستمرة مع أرسنال جعلهم يفضلون تأجيل ضمه حتى يحصل على دقائق لعب أكثر.

وختم حسن بتوضيح قائمة المنتخب المصري التي شملت العديد من اللاعبين المميزين من مختلف الأندية، وذلك استعدادًا للمباريات القادمة في الدورة الودية بالإمارات، حيث يلتقي منتخب مصر بنيوزيلندا في 22 مارس الجاري.